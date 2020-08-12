立法院擬開二次臨時會處理紓困3.0，國民黨立院黨團批評預算書內容過於簡陋，明顯藐視國會，行政院推動「紓困3.0」，該預算書總體預算高達2100億元，但僅有42頁，且其中預算總說明部分僅佔6頁，平均一頁需花納稅人50億元，國民黨團反對這種「字字千金」的預算編列方式，民脂民膏不能如此濫用。

國民黨團總召林為洲批評，產業衝擊影響評估粗糙敷衍，國發會拿出來的衝擊評估報告只有區區13頁，其中11頁重複報告各產業受影響的統計數字，中央政府對未來的解決產業困境，拿不出具體作法，只看到將各部會執行中的預算科目及政策拿來湊版面。

林為洲也質疑，行政院針對疫情影響預測嚴重失準，此次新冠肺炎特別預算已編列2,100 億元，但因行政部門顢頇，導致本次追加預算竟歸墊移緩濟急數223億元，其餘1,877 億元係因防疫需求及紓困而增加編列，顯對於疫情對國內衝擊及影響預判失準，民進黨不思檢討，卻一再以紓困振興為名大撒幣。

林為洲也認為，「紓困3.0」無急迫性，此次追加預算有過半用來償還已墊付振興、紓困款項，自無急迫之正當性，即使完成委員會審查，亦需交付1個月冷凍期，最快9月下旬才可通過，時程接近下會期開議，無急迫性也無特殊性，此時召開第二次臨時會已無特別意義。

林為洲也反對臨時會常態化的惡性發展，立法院第十屆第一會期還沒結束，執政黨已打算召開第二次臨時會，國民黨堅決反對，臨時會不應變成執政黨的策略立法工具，立法院更不該變成行政院的附屬機關。

(中時 )