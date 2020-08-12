美國與大陸兩國關係近期因疫情、科技戰、外交戰以及香港議題爭議，雙方齟齬加深，此一敏感時刻之際，美駐北京大使館的推特帳號上徽章的「中國」二字突然消失，引起外界關注。對此，官方表示，此一改動是國務院的美國駐全球使團品牌計畫的一部分，其他國家的領館也有類似的設計更動。

對於大使館徽章上的「北京。中國」突然只剩下「北京」，而「中國」卻消失了，令不少推特網友感到意外，認為「是不是要準備斷交」、「離駐華大使館台北已不遠」、「隱含意義：中華民國駐北京大使館」、「美國有意推進將中共邊緣化」等可能具有外交關係生變上的揣測，流言曾出不窮。

不過，美國駐華使領館透過官方推特表示，感謝很多網民對於美駐華大使館「大頭照」感到好奇，此一改動是美國國務院的美國駐全球使團品牌計畫的一部分，而其他使領館也有類似更動，如美國駐辛巴威的哈拉雷大使館、駐緬甸的仰光大使館，以及駐貝南共和國的柯多努大使館等徽章，也皆以駐館當地名稱，並未加上國名。

國務院也在官網上說明，國務院也在官網上說明，國務院下的全球公共事務局數位實驗室與全球出版解決方案部門，合作致力於展現各部門新徽章所需的數位與實體體驗。

(中時新聞網)