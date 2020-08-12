宜蘭縣冬山鄉民代表游閔吉日前接獲民眾陳情，前往視察工程狀況，遭工人李姓男子痛毆，游閔吉受有腦震盪、骨折等傷勢，游閔吉指出，出院後一周對方未曾表達關切，今天（12日）對外控訴譴責暴力。

游閔吉表示，7月30日下午他因接受民眾陳情，前往冬山菜市場街口，向現場施工人員表達拆除廢棄招牌鐵架時，恐會損壞排油煙機的戶外排氣管等問題，但還沒陳述結束，就遭現場工人李姓男子毆打。

他說，當時因頭部遭毆倒地，李男再用腳踹他腹部等處，他起身後又被以同樣方式暴力相向；隔天他要去鄉代會上班前，因暈倒而送醫，直到8月4日才出院，但從出院到現在對方不聞不問，不希望純樸的冬山鄉還發生這種事，因此才決定提殺人未遂等告訴並對外說明。

據了解，李姓工人是認為被鄉代刁難，一時氣不過才動手打人。警方強調，已受理報案，並依殺人未遂、傷害等罪嫌將李姓男子送辦，警方不容許任何暴力事件，一定會嚴正執法偵辦到底。

(中時 )