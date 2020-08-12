員警注意到張姓婦人手上的病患識別手圈，幫助婦人返回醫院接受治療照顧。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局永福派出所巡佐雷國裕、警員汪文欽日前巡邏行經西屯區福泰街時，見71歲張姓婦人神情慌張地走在路上，員警發現其手上的病患識別手圈，耐心詢問，張姓婦人原來在中港澄清醫院就醫，趁家人不注意時離開醫院，正巧張姓婦人兒子遍尋不著媽媽相當著急，所幸員警注意到其手上的病患識別手圈，讓婦人返回醫院繼續接受治療照顧。

警察局第六分局永福派出所員警日前巡邏時，見到一名婦人踉蹌蹣跚地走在福泰街上，上前關心時，婦人說，她家就在不遠的一處巷內，不需警方幫忙，但眼尖員警撇見婦人手上的病患識別手圈，且福泰街與她所稱的巷名相距甚遠，發覺不對勁，立即展開援助任務。

警方調查，張姓婦人由福康路步行到3公里外的福泰街口，誤以為自己行走在逢甲商圈的福星路上，一直向員警說下個路口就到家了，不需要警方協助，在員警耐心地勸導下，老婦人才坐上警車回到醫院。

正巧張姓婦人兒子聞訊也趕到1樓大廳，表示因媽媽患有失智症及糖尿病至醫院治療，不知為何走失好幾個小時，在附近遍尋不著相當著急，所幸員警注意到其手上的病患識別手圈，才得以讓婦人返回醫院與家人團聚。

警方呼籲，民眾家中長輩如有失智情形者，可以在身上衣物繡上長輩姓名及家屬聯繫方式，或佩帶可以識別身分之飾品，以防走失時能迅速聯繫到家屬。

(中時 )