【現場直播】香港確診台女接觸者檢驗結果如何？指揮中心最新說明。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增1例境外移新冠肺炎病例，為50多歲男性(案481)，其於今(2020)年6月26日赴菲律賓出差，8月10日返國。

指揮中心表示，案481於7月26日至28日間出現腹瀉症狀，自行服用成藥後症狀緩解，7月底曾出現畏寒情形，8月8日起再次出現畏寒，當日中午因全身倦怠自行服藥，未於當地就醫。個案搭機時全程配戴口罩、隔離衣、護目鏡及手套，未取下口罩用餐飲水，入境時主動通報曾有症狀，於機場接受採檢後送至集中檢疫所，11日集中檢疫期間仍出現腹瀉症狀，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握接觸者共18人，其中2人為同行返台同事，5人為同班機前後兩排旅客，皆列為居家隔離對象；其餘11人為同班機機組員，均有適當防護，列為自主健康管理。另同班機前後兩排旅客中有6人為轉機未入境台灣，均為菲律賓籍，將透過IHR通知該國。

(中時新聞網)