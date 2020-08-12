身兼黨主席的蔡英文總統今在中常會前，針對香港情勢發表談對；民進黨也經歷過大逮捕的恐怖氣氛，以及媒體被要求只許一言堂的時代；「我們都很清楚，人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功」。

總統致詞指出，這幾天，日本和美國的訪問團接連來訪，讓很多國人同胞感到振奮。不過在此同時，也注意到，香港的情勢正在進一步惡化。

她說，先前在「港版國安法」的立法爭議中，已經多次譴責中方不顧香港民意強行立法，將嚴重侵蝕過去所謂「一國兩制」、「五十年不變」的國際承諾。

她指出，最近，港府大動作逮捕蘋果日報創辦人黎智英，以及前香港眾志成員周庭在內的多位人士，更顯示，中方可以透過強加於香港人民的「港版國安法」，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。

她說，香港的情勢如果繼續惡化下去，不僅會造成媒體的寒蟬效應，也會摧毀香港社會的民主法治，過去香港在這個基礎上，所建立的國際金融中心地位、以及引以為傲的自由市場機制，也將受到嚴重的破壞。

她表示，看到港人半夜就紛紛走上街頭，排隊搶購報紙，每一區幾乎都賣到斷貨。甚至有民眾說，就算只有一張白紙，也要買，真的令人動容。

她強調，台灣也曾經從威權走向民主，民進黨的黨員同志，從黨外到創立民進黨，也經歷過大逮捕的恐怖氣氛，以及媒體被要求只許一言堂的時代。「我們都很清楚，人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功」。

她表示，她要再一次嚴正呼籲北京當局，當人民群起抗爭，政府應該要想辦法和人民溝通，解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權。唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回歸平靜。

她強調，民進黨作為執政黨會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。

她表示，她也要呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，務必持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權。

(中時 )