澎湖七美嶼的「小台灣」。（羅浚濱攝）

澎湖七美嶼有自然天成的「小台灣」，尖石後山塔克金溪流經秀巒村控溪部落的山壁，則有自然沖刷形成的「小台灣」，尖石鄉長曾國大說，秀巒「小台灣」成形有半年，已成不少遊客到後山遊玩的打卡景點。

尖石「小台灣」在哪裡？經常帶遊客到現場的希莉克車隊班長邱榮華說，從竹60線進入尖石後山秀巒，一般遊客都在知名景點的軍艦岩和控溪吊橋遊憩，在控溪吊側右邊停車場進入停車，在左側靠近山壁處就可看到「小台灣」。

尖石鄉長曾國大指出，塔克金溪流經秀巒村有溫泉露頭，在控溪部落的對岸山壁地質較鬆軟，颱風豪雨時很容易發生土石流，多年來由水土保持局台北分局做整治工程。

水保局陸續在易崩坍的塔克金溪山壁施作截流溝，並用植坡工程做坡面保護，這處山壁做好相關工程後，經過豪大雨沖刷，半年前自然形成一個很像台灣地形的圖案。

希莉克車隊班長邱榮華說，秀巒「小台灣」已成不少遊客的打卡景點，有人認山壁圖案有像台灣，也有人認不太像，但只要心中愛台灣它就是台灣！

(中時 )