《金融》央行標售2年期存單 利率跌破0.3％再創新低 13:582020/08/12 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今標售2年期定期存單金額400億元，將於13日發行。今標售結果得標加權平均利率為0.282%，再創歷史新低，跌破0.3%，投標倍數為3.66倍。 央行每月均會固定標售一期400億元的2年期定存單，成為金融機構積極搶進的標的。 截至109年8月11日止，央行定期存單未到期餘額為8兆2413.1億元，8月12日至8月31日止，央行存單到期金額為3兆8590.85億元。 (時報資訊) #央行 #2年期 #定期存單 #歷史新低 也許您會感興趣 推薦閱讀 安全資產需求增 加重利率下跌 04:102020/08/12 金融．稅務 《商情》紐約期金挫近7年單日最大跌幅 10:172020/08/12 財經 《商情》料需求量降 棕櫚油跌逾2％ 10:002020/08/12 財經 工業富聯H1淨利 年減7.98％ 04:102020/08/12 全球財經 《期貨》8月台指期下跌35點 金融、電子開低 09:092020/08/12 財經 賣壓出籠 台指期跌逾百點 04:102020/08/12 證券．權證 大社論－台股創新高30年前後環境大不同 04:102020/08/12 財經要聞 主要債市 連五周全面吸金 04:102020/08/12 投資理財 金價單日暴跌近6％ 黃金後市關注3大訊號 12:242020/08/12 兩岸 《科技》鴻海FII工業富聯 H1獲利年減近8％ 07:442020/08/12 財經 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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