央行今標售2年期定期存單金額400億元，將於13日發行。今標售結果得標加權平均利率為0.282%，再創歷史新低，跌破0.3%，投標倍數為3.66倍。

央行每月均會固定標售一期400億元的2年期定存單，成為金融機構積極搶進的標的。

截至109年8月11日止，央行定期存單未到期餘額為8兆2413.1億元，8月12日至8月31日止，央行存單到期金額為3兆8590.85億元。

(時報資訊)