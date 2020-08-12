疫情爆發前，新加坡樟宜機場曾是全球最繁忙的機場之一，在該國疫情受到控制後，樟宜機場也逐步放寛邊境管制，台星之間也重啟班機往返。有網友在樟宜機場候機室，等待飛往大陸南京，他被眼前看到的景像嚇到，有9成旅客自備隔離衣或其他防護設備，宛如在拍生化電影，令他覺得無奈又好笑。

根據BBC最新統計，目前新冠疫情仍十分嚴峻，全球確診人數持續攀升，已破2千萬人，死亡人數達逾73萬人，世界各地機場雖載客率大降，有些人因為工作等關係，仍不得不搭乘飛機，從事空中旅行，也因此在機場搭機，會出現風聲鶴唳的奇特景像。

原PO在「爆廢公社」說，樟宜機場候機室現場簡直「跟拍生化電影一樣」，從PO出的影片可清楚看到，旅客十之八、九穿防疫裝，身著隔離衣帽，緊戴口罩，只有極零星旅客是一般裝扮，而這些人多要前往大陸南京。

網友看到這場景紛紛留言，「好像要進手術室」、「沒裝備的感覺有點慘」、「衣服是公發的嗎？」、「這些防護用具，台灣哪裡買的到？」。有穿著無塵室裝備經驗的網友則笑稱，這些人到台積電上班應該會習慣。

不過，也有人好奇，不知這些人怎麼通過安檢？防護衣要脫下，放在容器中，不會感染到？機上不上廁所？更有網友奇突發想，防疫要週到是對的，但是電影公司現在趕緊去取景，將來一定用的著，因為省很大啊！

(中時新聞網)