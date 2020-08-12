大陸政府積極扶植半導體產業，傳出台積電逾百名資深工程師和經理已被兩家大陸半導體公司挖角。因陸企希望盡快完成大陸自製晶片的目標，減少對國外供應商的依賴。

日經亞洲評論報導，消息人士指出，武漢弘芯和知名度不高的泉芯（濟南）兩家半導體廠，近一年已各自挖角50多名台積電員工，以發展14奈米和12奈米，消息人士更透露，弘芯提供了台積電員工年薪2~2.5倍的薪酬挖角。雖然這樣級別的製程落後台積電2~3代，但在大陸仍屬於相當領先。

報導指出，儘管台積電被挖走百名員工並不會立刻受到影響，但對於其他較小的研發公司來說，一旦失去數十名員工，公司就可能會崩潰。而台積電最擔心的是，公司的商業機密會被轉移到陸企手中，因此對於商業機密和智慧財產權保持高度警戒。

台積電在回覆日經亞洲評論的採訪時表示，員工是台積電的重要資產，公司近年來的年度離職率一直低於5%，未來將努力維持留住人才及培訓人才，並提供員工具挑戰性以及長期的職涯發展。

(中時新聞網)