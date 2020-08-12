羅浚濱／竹縣報導
樂齡族隨年歲增長，睡眠時間提前、睡眠效率變低及容易失眠等睡眠老化問題愈發明顯，工研院投入智慧睡眠研究，研發「智慧燈箱」和「智慧床單」都已進入實地驗證，將能提供完善的照顧效果，讓樂齡族一夜好眠。
工研院電光所總監朱慕道表示，針對樂齡族群不易入眠，導致白日精神不佳等問題，除了求助專業治療外，還可以靠「照明」調節睡眠品質，工研院研發人因照明「智慧燈箱」，透過「同色異譜LED光源模組」專利技術，讓光產生不同的生理刺激值（CAF）。藉此調節人體內褪黑激素的分泌。
朱慕道說，白天提高燈光的CAF值，延緩褪黑激素週期的產生，並在夜晚降低光源的CAF值，就能改善不易入眠的情況，目前與廠商進行實地驗證，優化改良技術細節。
另外，針對健康的樂齡族，工研院材化所打造的「智慧床單」，可以掌握樂齡族的睡眠狀態，觀察有無異於平日生活習慣的睡眠模式。
「薄如2公分的單人床單就布滿216個感測器！」材化所資深工程師李彬州說，智慧床單最大的特點是，直接將軟質的感測器縫合在床單上，透過壓力分布做連續性的動作判斷，偵測不同動作的壓力分布，可全天候24小時紀錄樂齡族群的床際活動。
包括仰躺、側躺、離床、坐在床沿等動作姿態，準確率高達8成，更可讓照護人員從遠端監控畫面，掌握完全失能、無法自主翻身者的臥床狀態，即時提供協助或排除危急狀況，提高照護品質，目前也已進入場域驗證。
(中時 )
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