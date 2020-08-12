楊姓男子是某房屋仲介加盟總部總經理，他的妻子與小三皆是該房仲體系的直營店長，上演「房仲三角畸戀」，正宮獲悉姦情，怒告小三求償100萬元。小三泣訴她不但被總經理「始亂終棄」，還曾向正宮「下跪道歉」，100萬元賠償金過高。台南地院法官審酌雙方身分、地位與經濟能力，認為小三女店長賠償30萬元為適當。

根據判決書，楊男是某房屋仲介加盟總部總經理，楊妻與女子靜怡（化名）皆是該房仲體系的直營店長。楊妻指控，靜怡明知楊男是有婦之夫，竟從2013年到2018年間長期，多次與楊男到汽車旅館做愛通姦，侵害其配偶權，使得她精神深受打擊、無心工作，長期失眠，需要吃安眠藥才能入睡，為此向靜怡求償100萬元精神慰撫金。

靜怡認了跟老總多次發生婚外情性關係，但她泣訴慘遭老總玩弄、始亂終棄，還在2018年9月底向楊妻下跪道歉。甚至楊妻在公司體系內，公開指責她是小三，她也認為「自作自受」吞了下來。靜怡認為，她所承受的這些，已超過楊妻求償的100萬元，請法官駁回楊妻請求。

台南地院法官審理認為，靜怡明知楊男是人夫、卻仍與楊男交往、多次發生性關係，確實侵害楊妻的配偶權，考量兩女雙方社會、經濟地位等條件，判靜怡要賠30萬元給楊妻，原告超出此金額的求償額不予准許。全案可上訴。

(中時新聞網)