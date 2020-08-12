立法院擬下周召開二次臨時會，國民黨團總召林為洲今表示，「紓困3.0」預算沒有急迫性，且預算書內容過於簡陋，國民黨團反對召開臨時會。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，在野黨對於臨時會意見，會先請行政部門評估，若合理部分將加以釐清，目前對於臨時會舉行時間仍要視在野黨態度，盡可能溝通後妥協跟折衷。

針對民進黨團擬下周遞案召開二次臨時會，國民黨團認為，「紓困3.0」預算多為撥補已執行的預算，而且追加預算書內容過於簡陋，明顯是藐視國會，反對召開臨時會，主張下會期處理「紓困3.0」特別預算追加案。

立法院擬在高雄市長補選後再次召開臨時會，但國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，沒有急迫性，國民黨團反對召開；他更指出「紓困3.0」預算書內容過於簡陋，明顯藐視國會。

對此，鍾佳濱表示，特別預算通過前，行政機關應備妥相關資料，以利審查時檢視，但須確認是行政機關未提供，或者是在野黨要求的內容不可能實現，對於藍營反對召開臨時會，會先請行政機關內部釐清問題後，以便評估後續是否朝野協商時跟在野黨溝通。

鍾佳濱說，任何臨時會召開可以事先取得默契，召開才會有共識，為避免像上次臨時會搞得大家精疲力竭，會先評估在野黨要求合不合理，並密切掌握在野黨態度，選擇適當的氛圍再開會。

(中時 )