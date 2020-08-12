假日出遊潮，七股海鮮節摸文蛤體驗首場吸引超過萬人參與，交通擠爆，16日第二場南市府加開接駁車因應。（台南市政府觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

台南七股海鮮節招牌活動摸文蛤深受大人小孩喜愛，今年受到新冠疫情影喜，場次縮減為2場，但開放摸文蛤規模是往年2倍，吸引許多遊客前來，8月1日首場活動爆棚，湧入會場的就破萬人，現場擠爆，不少人向隅，本周是第2場，南市府特別加開接駁專車，疏運人潮也紓解車潮。

真的是擠爆了，台南七股海鮮節舉辦14年以來，首度出現開幕活動超過萬人參與的盛況，六孔碼頭被擠得水洩不通，周邊停車一位難求，只好沿著南31線停靠，綿延數公里，從最遠處走到觀光赤嘴園得花上快半小時。

16日是第二場「摸文蛤體驗」，為避免塞車、停車問題影響民眾遊興，台南市觀光旅遊局請交通局配合，增加原本行駛的公車收費班次，觀旅局與七股鹽山協調開放停車場並加開接駁車，只要是停車要搭乘接駁車的民眾都可免費進入七股鹽山，接駁車當天中午12時到下午3時從七股鹽山發車、六孔碼頭發車時間為12時30分至18時，每隔15分鐘就發一班車。

佳里警分局將進行交通管制，當天入園車輛以500輛為上限，逾500輛後將啟動交管並引導車輛前往七股鹽山，搭乘免費接駁車或台灣好行99路延駛公車；16日當天在六孔管理站廣場還有「社區農特產展售」特賣活動，以及台灣草蝦暨養殖協會提供試吃及文蛤吊飾DIY、七股區公所提供虱目魚丸免費DIY體驗及品嚐。

(中時 )