美國空軍E-8C「聯合星」（Joint Stars）指揮偵察機內部

一名解放軍消息人士兼軍事觀察家警告，美國空軍在南海以民航機為掩護，靠近中國大陸沿海進行偵察任務，是在為相關區域的民航班機製造風險。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，接近解放軍的消息人士說，美軍有好幾款由商用民航客機為平台發展來的偵察機，當它們接近中方領空時，通常會跟著民航機飛行，以作為掩護。

近幾個星期來，美國據說加強對中國大陸南部沿海附近的偵察活動。而8月5日一架E-8C「聯合星」（Joint Stars）指揮機從事夜間任務，促使中國大陸防長魏鳳和致電美國防長艾斯培（Mark Esper），展開為時90分鐘的對話。

因事涉敏感要求匿名的消息人士透露，廣東省空中控制雷達系統原本以為，這架在南海上空超過9,000米的E-8C 「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint Surveillance Target Attack Radar System）機是民航機，直到它接近廣東省省會廣州後，才發覺它是美國軍機。

這名消息人士說，在中美軍事緊張升高之際，這可能導致意外或誤判。「美國人和親密盟友以色列常會拿民航機來掩護，但南海是全球最繁忙的國際空域之一，而這可能置民航機於險境。」

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，許多海軍和空軍都會耍手段，以掩飾軍事活動，但要是地面部隊沒有再三確認，這就可能為民航機製造安全問題。「作戰容許欺敵，有些意外就是在地面飛彈部隊沒仔細查證闖入的飛機時發生。」

例如，今年1月7日時，一架烏克蘭波音737客機從德黑蘭起飛後不久，就被伊朗部隊擊落，導致機上乘客和機組人員全部喪生。伊朗說，由於「人為疏失」，他們誤以為那是「敵方目標」。

(中時新聞網)