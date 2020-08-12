在美國肯塔基州萊星頓市進行的頭號種子網球公開賽（Top Seed Open），是職業女單前世界第一、美國名將小威廉絲在新冠肺炎大流行休兵6個月後的首場賽事，整場比賽她面臨13個破發點危機，奮力救回了11個，並克服一盤落後，以4比6、6比4、6比1力克同胞佩拉（Bernarda Pera），下一輪要對上姊姊大威廉絲。

由於新冠肺炎疫情尚未受到控制，目前許多職業體育賽事都無法開放觀眾進場，小威廉絲賽後表示，少了現場觀眾的聲音，比賽氣氛變得更加平靜，這替她找回了比賽的專注力和狀態，「現場氛圍真的平和，感覺很放鬆。也不是說我不喜歡觀眾進場，我沒特別在意這點，畢竟我職業生涯也經歷過不少比賽，但現在這樣的比賽氣氛真的太不同了，我覺得今天我可以逆轉勝，是因為我終於有一次可以在競賽中心平氣和。」

小威廉絲也提到，對手不斷逼迫她，激發出她所有能力，「這是場很有趣的對決，我得適應對方打法，她真的表現太好。」

已經38歲的小威廉絲，停賽期間終於有時間在家扮演好媽媽與妻子的角色，也期許在沒有觀眾的情況下，可以在美國網球公開賽拿到個人生涯第24座四大滿貫賽冠軍，她也認為，美網比賽場地非常大，沒有球迷塞滿座位席，肯定是很不一樣的體驗。

(中時 )