中央流行疫情指揮中心今表示，越南近期發生本土疫情，以峴港市為流行中心，目前全國累計15個一級行政區報告關聯病例，且部分地區已發生次波感染。考量越南疫情持續，即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之低感染風險國家調整為中低感染風險國家。

根據指揮中心商務來台最新風險名單，低感染風險國家/地區包括紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨及緬甸，商務來台者可在來台第5天採檢，採檢陰性後有條件外出；

各國感染風險級別列表

中低感染風險國家/地區則包括韓國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡及越南，商務來台者可在來台第7天採檢，採檢陰性後有條件外出；若不在中低、低風險國家，都需居家檢疫14天才能外出。

指揮官陳時中表示，越南本來管理的相當嚴格，確診數相當低，但近來確出現破口。紐西蘭最近也出現4起本土群聚，指揮中心將持續探討破口的可能性，作為參考。

指揮中心提醒民眾，出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)、教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、維持咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )