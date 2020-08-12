繼上個月開放2歲以下小小明回台後，中央流行疫情指揮中心今宣布，明天(13日）凌晨零時起，開放2至6歲(含)以下持居留證的陸籍子女申請入境，意即6歲以下小明都可以回台了。但6歲以上的小明們仍無法返台就學。

指揮官陳時中表示，對於滯陸的小明們之所以有各種不同的開放考量，是因有錯綜複雜的判斷，但針對未來入學部分，會與教育部來談，盡可能促成讓小明來台就學。

各級學校將在9月開學，但按照目前的進度，可能會有許多小明們仍然無法回來台灣就學，許多爸媽非常焦急到底要不要幫孩子繳學費註冊，陳時中說，如果是學費上的問題，或是入學上的一些情況，我們會盡量來讓他們來的及，方向上當然是要盡量來促成，將與教育部來研擬。

陳時中說，未來當然會來逐步考慮開放，但針對有部分家長在學費繳交上的有困擾，中央會看怎樣讓這樣的狀況減到最低，在相關的入學，方向上是盡量促成，除非有一些特別因素。

至於有家長認為，小明至今滯陸半年無法返台，政府該如何來補償？陳時中強調，這沒有所謂賠償問題，若家長有疑義可交由法制組來研究，但就他個人觀察，賠償的可能性不高。

(中時 )