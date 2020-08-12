受制美股大型科技族群如蘋果、亞馬遜等短線向下修正，使台股電子類股承壓，尤以前波漲幅頗大的半導體族群，由台積電帶頭拉回，加上傳產與金融權值股如台塑、第一金、台泥、兆豐金、統一、元大金等也演出振，使股王大立光震盪趨堅，與鴻海力守榮面站在多方仍無功而返，加權指數開低殺低，終場大跌逾百點，連續失守12700點與10日線。

周三的重量集團股，除股王與鴻海力挺多方陣營外，國泰金、富邦金、中華電、長榮航、南亞、遠東新、和碩與台灣大等，也都臉色紅潤，不過，並無強攻向上突圍的企圖心。

而表現弱勢者，除上述台積電、兆豐金與台塑外，還包括國巨、南亞科、日月光投控、聯電、華航、廣達、仁寶、友達、群創、台化、亞泥、台塑化、台玻、長榮、聯發科及台達電等。

不過，電子次族群如PCB的欣興、南電、景碩與超眾；被動元件的華新科、大毅與興勤及散熱、太陽能等類股，仍各依題材領先盤勢發展，顯示資金在盤面上輪動架未變，只是前波漲多族群拉回，短期換成具落後補漲誘因相關股票，浮上檯面維繫多方軍心。

另外，生技的多頭指標中天、合一、杏國與杏輝等，也表現不錯，帶領生醫族群擺脫空方壓力。集中交易市場加權股價指數終場報跌109.84點，為12670.35點，跌幅0.86%，成交2159.72億元。

櫃買市場方面，受惠生技、紡纖、航運等類股指數紅光滿面，化解電子指數拉回壓力，使盤勢開低震盪走高，終場指數力守榮面，報漲0.22%，為162.91點，成交485.08億元。

業內人士指出，今市場消息傳出日媒報導，大陸大肆挖角台積電專業工程師人材逾百人，使台積電中期發展承壓；另外，中美關係持續惡化，預期在美年底總統大選前，不致有太多的改善空間，使短多順勢回檔修正技術面過熱疑慮，未嘗不是好事。

短線即便源自外資、部分大股東與部分主力群等市場大戶有壓低調節之嫌，但政策面做多意願未減，國家隊也還在逢低護持大盤，加上利率持續徘徊在歷史低檔區，多是台股後市不必太過悲觀遠因。

另方面，受惠俄羅斯率先傳來新冠疫苗已出爐，而巴西與印尼兩國，也相繼傳來接受源自大陸研發的新冠疫苗接種，顯示未來新冠疫情再惡化空間相對有限，反而是疫情過後的報復性消費熱潮將登場，對前波受疫情負面影響而深跌的相關股票，係潛在大利多因子，值持續追蹤。

(工商 )