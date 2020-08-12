臺灣指數公司自8月10日起發布「特選Smart多因子指數」，委請證交所每5秒發布一次盤中即時指數，該指數每年定期1、4、7及10月，依指數編製規則調整指數成分股組合，最近一期前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台塑化、國泰金、大立光、富邦金、台塑、台達電。

臺灣指數公司表示，「特選Smart多因子指數」為富蘭克林華美投信委託編製之客製化指數，以臺灣上市股票為採樣範圍，運用該集團長期研究之全球多因子量化策略，將多因子模型結合傳統市值加權方法，融合多元財務、市場指標以表彰投資因子特性，由臺灣指數公司將其建構投資組合方法予以指數化，設計指數編製規則。

成分股篩選方式，以市值排名前四分之一大的股票，符合預擬投資部位的流動性篩選條件，利用多因子投資策略模型以價值、品質及動能因子等指標計算多因子分數，再綜合市場權值指標進行指數成分股排序篩選，成分股檔數不固定，目前為117檔股票。指數加權方法係以多因子量化模型分配成分股權重，以期增益投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選Smart多因子指數」總報酬為67.55％，年平均報酬為10.95％、夏普比率為70.06％、2019年殖利率5.88％，均優於同期間大盤表現。

(工商 )