美國民主黨總統候選人拜登昨(11日)宣布，挑選現年55歲的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，國民黨前副祕書長蔡正元表示，賀的父母親是美國大學教授，對比商人出身的美國總統川普家族有很大不同，若賀將來當選副總統，她未來可能成為美國第一位女總統。

美國民主黨總統候選人拜登挑選加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，美國政治評論員分析，賀錦麗辯才無礙、尖銳提問的特質成為她出線的關鍵之一。（資料照／路透社）

距離美國大選僅剩3個月，選情逐漸白熱化，對於拜登在推特宣布副手賀錦麗出線，蔡正元今(12日)在臉書發文表示，她的中文名字，是以廣東話取名，本名叫做「卡蜜拉．哈里斯」。

或許知道台灣人對美國大選的選情普遍較陌生，蔡正元並簡單介紹賀錦麗的經歷和背景。他說，賀錦麗的父親是牙買加黑奴後裔，還是史丹福大學經濟學教授。賀錦麗的母親則是印度泰米爾人，是威斯康辛大學腦癌醫學教授。

而賀錦麗本人，則是加州大學法學院法律博士，從基層檢察官幹起，當到民選的加州檢察總長，且為現任美國聯邦參議員，直到近日，賀錦麗更被拜登提名為美副總統候選人。

蔡正元認為，撇開少數族裔有色人種的背景，「賀錦麗個人及父母的教育背景，幾乎是美國有史以來最傑出的」，比起川普學歷是買來的，又是賭場投機商人出身，家族又是開妓院，投機房地產，川普的副總統彭斯是脫口秀廣播員，賀錦麗當然會顯得無比耀眼。

最後，他也預測，「賀錦麗如果順利當選美國副總統，未來可能成為第一位美國女總統」。

(中時新聞網)