台中市近日傳出有中醫診所自費中藥遭檢出使用含硃砂或鉛丹禁藥，造成多人重金屬超標，目前共有191件中藥檢體送驗，而前往醫院檢查的民眾人數已超過92人。為避免造成民眾對中藥用藥的不安疑慮，即日起消費者委託消基會檢驗的中藥含重金屬，中醫師公會全國聯合會提供50％的費用補助。

消基會表示，中藥分成製劑及中藥材2大類，針對中藥用藥安全，衛福部訂定中藥材及中藥製劑品質管理規範，目前中醫醫療院所使用的中藥製劑係為合格GMP藥廠產製的濃縮中藥，符合衛福部的管制標準，各中藥濃縮製劑亦需符合政府公告的重金屬、農藥殘留及異常物質限量檢驗標準。另，中藥材的安全管控，衛福部目前施行中藥材的邊境查驗，採逐年抽驗市售中藥、中醫醫療機構、中藥販賣業及中藥廠之中藥材及中藥製劑，進行管理。

消基會指出，對於本次中藥被添加違法禁藥造成部分民眾健康受損的重大藥品安全事件，雖屬個案，但突顯主管機關對於自費中藥含禁藥的監管出現漏洞，而涉案的中醫診所醫師係屬備受民眾信賴的醫事人員，未免此為單一事件而影響廣大民眾用藥的信心及權益，呼籲主管機關應全面稽查中藥販售業、抽驗市售中藥，並加強中藥房及中醫醫療院所禁藥查緝，儘早公布結果，並落實毒劇藥的管制。

如消費者對服用的中藥材有疑慮，只要是台灣合格中醫醫療院所所開立的中藥，連同醫療院所藥袋影本或者就診收據影本，以及中藥藥量30公克、即可檢檢，呼籲消費者可多加利用。

(中時 )