8月10日康友進入第三根的跌停，投資人已經開始鏘了.....

令人想起2018年10-11月時，當時康友身為中國醫院輸液(點滴)大廠，經營績效斐然，受到法人及媒體追捧，股價在一個月時間裡，由278元大漲到414元(還原權值價格)，大漲近5成，光枱面上的三大法人就買了5000張(還不算其他外圍資金)，大約花了19億( 概估平均成本375元)，但意外總在不知不覺中到來，正當大家在歡慶獲利滿滿時，董事長黃文烈名下投資公司突然申讓1300張的持股，其實也只佔股本10萬張的1.3%，卻意外引發了連鎖反應，所有外圍資金全都撤守，股價開始崩盤，多殺多的結果，直到連續14根跌停後才止跌，投資人損失慘重，三大法人持股根本來不及跑，只能在止跌後分批停損出場。當時黃文烈申讓持股可能是打破資金恐怖平衡的最後一根稻草，有人開了第一槍後，其他人今天不賣，明天就少10%，就形成了連環效應。

沒想到才隔二年，董事長黃文烈又來當一次男主角。

不過這次不是賣股，是黃文烈人消失了。

從7月29日一件在中國的官司被新聞披露開始，廈門中信銀行(中國的中信銀行，不是台灣的，只是同名)向廈門法院控告6家公司及連帶保證人黃文烈，需強制履行人民幣8000萬的賠償，剛開始康友公司還丈二金鋼摸不著頭腦，趕快出來澄清沒有這個事，就算有也是董事長個人行為。 => 跟公司無關就好。

8月6日總經理章永鑒辭職。 => 怪怪的，巿場開始擔心。

8月6日公司重訊澄清: 消息指出本公司之子公司六安華源製藥有限公司機器設備設定抵押之事 => 公司出來澄清說沒有抵押資產這件事，看來發言體系還被矇在鼓裡。

8月6日蔡曉梅/康友製藥控股有限公司財務長（財務主管、會計主管、代理發言人)及王浩/康友製藥控股有限公司內部稽核主管請辭 => 財務主管跟稽核全閃，沒問題才怪。

8月6日簽證會計師施景彬及江明南辭任(勤業會計師事務所) => 會計師也不想做了，先畫清界限，是公司沒給我資料的，不是我不盡責。

8月6日臺灣證券交易所晚間公告，康友製藥控股 (6452) 因對於子公司六安華源製藥機器設備設定抵押相關事宜，未能具體說明並提供相關事證，自109年8月10日起，改列為全額交割股。 => 主管機關發現事情大條了。

8月8日六安華源抵押機器設備案，贛州銀行廈門分行查到的資料，金額為人民幣2.37億元，期間為2019年10月8日到2020年10月10日 => 結果確有抵押之事，那全公司高層居然沒人知道? 抵押流程是怎麼過的?

8月9日本公司擬委任具有跨境查核經驗的國際性會計師事務所執行財務收支複核專案，並擬簽立相關契約。=> 留下來的人只好找人來收尾，查查到底怎麼被做假帳的，公司還被矇了多少資產。

8月10日公司說明負責人黃文烈先生，於109年8月初已失聯。=> 董事長是跑路還是被債權人押走? 還是誠心找錢想解決? 公司怎麼過了好幾天才講？

8月10日特委派人員至子公司六安華源製藥有限公司實地調查，調查人員發現工廠於今日並未運作。=> 工廠連運作都沒有，到底是不是真的工廠? 營收可以相信嗎?還是資產已經全被債權人收走了？

8月11日吳濱濱 /康友製藥控股有限公司董事會特別助理、代理發言人請辭 => 連發言人也受不了了，沒有一個問題能答的出來，全被朦了。

8月11日找來前投顧名師陳民郎（周英）來當發言人 => 公司高層已經沒人能對外說明，借重周英的口才與證券人脈，不過最重要的還是公司及早查清真相，改革管理，否則換發言人也無能為力。

事情會如何發展下去，船長也不知道，但是公司問題真的很大:

首先董事長本人二年之內，搞了二次大事，都讓投資人慘賠，黃文烈自己鏘了，卻讓投資人也跟著鏘了，是否適任?

董事長消失，高層經理人也跟著全閃，內部似乎藏了很大且不可告人的祕密。

依據Q1財報，帳上現金25億，定存36億，總負債才24億，沒有太大問題，就算現金在中國，負債在台灣，透過銀行額度，週轉上也不會有問題，除非帳上現金及定存數字是假的，或者有隱藏的負債，那有多大的問題就不知道。

董事長個人財務問題，卻以公司資產為抵押，這是違法的行為，誰睜一隻眼閉一隻眼，或者誰一手遮天?

利空新聞出來之前，融券突然大增2700張，以9成保證金估計，總共要拿出3億多的融券保證金，應不是一般人，目前一張未補，到底是誰在放空?

後面還要跌多少沒人知道，只知道投資人慘了。

一家公司經營者的正直誠信真的很重要。

希望主管機關能盡快介入，讓事情能早日水落石出，讓台灣股巿的公司治理及公司財報都成為可信賴的......

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

(中時新聞網)