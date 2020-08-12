娛樂8點半》在演藝圈發展，「形象」極其重要，靠著公司或演出作品設定的角色而走紅明星不在少數，尤其是演出帥氣正義的男主角，更是推進星途的一大利器，「好人」毋庸置疑地散發討喜的氣息，而娛樂圈內有少數人擁有「壞壞惹人愛」的天賦，像是男星鄒兆龍，使壞使到前進好萊塢，根本「惡人男神」。

說起「鄒兆龍」這名字，許多觀眾可能不認得他是誰，但那張性格帥氣的臉龐卻是相當面熟，他就是周星馳電影《九品芝麻官》裡姦淫戚秦氏的大反派「常威」，也是《倚天屠龍記之魔教教主》中的武當叛徒宋青書，還是《中南海保鑣》李連杰的唯一對手王建軍，更被武打皇帝李連杰稱讚，是唯一讓他有壓力的反派對手，而這樣叱吒香港影壇的反派巨星，其實出身台灣。

鄒兆龍曾演出台灣人氣電影《角頭2》。(中時資料照片)

在香港影壇闖走紅、奠定演藝基礎的鄒兆龍，是正港台灣囝仔，他出身高雄眷村家庭，有13個兄弟姊妹，但爸爸卻在他5歲前就過世了，於是鄒兆龍成為家庭經濟的小小生產者，放下了學業，一邊掙錢養家，一邊跟著工作地方的大孩子們學武術，而他有天分又勤奮，12歲便被介紹到電影圈，開始當影星的武打替身，此時有了專攻項目，修練泰拳跟跆拳道。

鄒兆龍18歲時受到武打天王洪金寶賞識，邀他演出電影《全力反彈》，退伍後拜了洪金寶為師，加入洪家班，正式到香港發展，他跟袁和平、元奎、徐克等圈內大人物們合作拍攝了30多部電影，也多次成為李連杰、甄子丹等武打巨星的螢幕對手，論身手與臉蛋都不輸當代武術紅星，只是鄒兆龍的眉宇間多了一股淒厲邪氣，因為長著壞人臉，讓他成了「反派專業戶」，因此很難接到正義凜然的角色。

鄒兆龍在《駭客任務》拍攝期間，曾擔任基努李維替身幫對戲。(圖／達志提供)

鄒兆龍到香港影壇發展後，適逢武打片盛行，他很快成了港系電影的熟面孔；而他在作品中總是充滿著侵略性，其實鄒兆龍私下個性很低調不製造新聞，因此名字便難在媒體曝光，直至1999年，鄒兆龍自小努力工作有了收獲，他大幅改善原生家庭的經濟狀況也存有積蓄，於是他決定重拾書本，到美國念書，當時曾跟他多次合作的袁和平恰好也在美國，擔綱《駭客任務》的武術指導，便找上鄒兆龍到片場幫忙示範動作，還因為跟主角基努李維身形相似，因此常充當基哥的替身，跟其他同戲的影星對練。

鄒兆龍在《駭客任務》系列電影中演出要角賽洛芙。(圖／達志提供)

拍攝工作告一段落鄒兆龍回學校繼續上課，卻接到劇組電話，邀請他演出「預言家保鑣」賽洛芙一角，他就這樣進入「駭客任務宇宙」，一路演了三部曲加上同名電玩遊戲，《駭客任務》讓鄒兆龍正式打入好萊塢，堪稱開展他演藝版圖的重大轉捩點。

在美國聲名大噪的鄒兆龍，片約如預料地紛至沓來，只是大多是找他演出的，是些販毒、拐賣婦女、作姦犯科等西洋刻板印象中的「華人下三濫」角色，即便片酬開得很高，但鄒兆龍卻一次都沒答應，不解的表示「為何這種負面形象的角色總找華人來演，你們白人、黑人不能演反派嗎？」，挑明他是可以接反派角色，但不接有損華人形象的反派角色，被盛讚超有骨氣，而即便堅拒刻板印象上身，他戲約竟也沒因此間斷，鄒兆龍之後結婚生子並定居美國，近年也受邀到大陸影壇發展，成績也相當亮眼，堪稱華人圈中最搶手的反派男神。

(中時新聞網)