美國新一輪財政激勵方案協商有不確性，周二美股尾盤轉跌；台股周二收低跌落5日線後，今日在台積電(2330)、聯發科(2454)等大型電子權值股開低，以及金融股下滑，台股開低走低，再下跌逾百點；鴻海(2317)則逆勢收高，台股收盤跌109點至12670點，成交值2159億元。

周二美股市場因疫情轉趨樂觀，加上川普稱正在考慮下調資本利得稅，早盤開高，但盤中傳出刺激方案陷入僵局，四大指數急速下跌，終場跌幅介於0.38%~1.69%，科技股表現疲弱，AMD、APPLE、美光、NVIDIA等跌幅超過2%。台積電ADR也跌逾2%。

美股收黑，今日空頭持續進擊，在台積電、聯發科等大型電子權值股開低，以及金融股下滑，台股開低走低，早盤跌逾百點，跌落12700點之下。

美股收低，台積電ADR下跌，台積電股價跳空開跌，聯發科在法說會後也未再上攻，反而是較低基期的股王大立光(3008)以及今日將舉行法說會的鴻海今日相對抗跌；此外，台積電、聯發科雖讓出指數空間，強勢的欣興(3037)、南電(8046)續攻，太陽能的茂迪(6244)亦再度展開強勁攻勢，以及散熱族群中價股建準(2421)、奇鋐(3017)等逆漲。台股人氣未退，今日多頭仍以中型電子股較有表現。另外，上市櫃生技股杏輝(1734)等仍多有表現，上櫃的合一(4743)、杏國(4192)等強攻漲停，人氣也不淡。

因振興經濟方案協商陷入僵局，美股開高收低，台股11日(周二)跌113.81點，收在12780.19點，成交值2054.19億元。三大法人同步賣超，合計賣超56.68億元。其中，自營商賣超0.38億元，投信賣超5.91億元，外資及陸資賣超50.39億元。

台股面臨前波1萬3000點高點關卡，本周以來三個交易日震盪，台積電今早開低走低，壓抑指數。

台灣投資人憂慮中、美衝突升溫，恐將衝擊國內APPLE供應鏈，加上短線漲多，市場追價意願不高，且台股在高檔獲利了結賣壓不輕，指數波動加劇。

台股今日再跌逾百點，短期技術面趨弱，但部分績優或具題材個股像是欣興(3037)、南電(8046)、金像電(2368)續強，外資報告配合內資主導個股續強，短期應以個股表現為主。

(時報資訊)