因新冠肺炎疫情打擊對其電子裝置、影印機與晶片製造設備的需求，日本工業大廠東芝公司周三公布將近4年來首見的季度營業虧損。

東芝公布第一財季（4～6月）營收年減26.2%，為5998.2億日圓。營業虧損為126.4億日圓（約1.18億美元），遠不及前一年同期的獲利78.3億日圓，亦遠遜於市場預期的虧損34.3億日圓，但符合該公司6月所做的內部預測，即營業虧損估將介於100億～200億日圓。

第一財季淨損為113.5億日圓，較前一年同期的淨損1402.3億日圓大幅縮小。

東芝上次單季陷入虧損是在2016年10～12月季度，當時其美國核電事業西屋電氣（Westinghouse）破產所引發的營運危機達到高峰。

東芝預估全年度（截至2021年3月31日）營收下滑6.2%，為3.18兆日圓。受惠於對全球經濟衰退相對具韌性的公共基礎建設事業，東芝得以維持全年營業利益目標不變，為1100億日圓，較前一年度減少15.7%。

(時報資訊)