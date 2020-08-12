羅霈穎今60歲冥誕，好友何篤霖今（12日）下午1點40分進入靈堂致意，他特別祝羅姊生日快樂，講道2人在節目中相處，誇她為人直率，「人生智慧比我們都多，在訪問當中可得到很多值得思考的點」。何篤霖直嘆59歲的羅姊走得太早，「都有點年紀了，身材那麼好要幹嘛？一直維持身材，該朝著健康的路邁 不能那麼瘦」。

何篤霖還爆料她交過一個上進的小帥哥，有機會變成首富，但羅姊有她的觀點，選擇放手，羅姊很直，她要有人陪她玩，她說「現在都幾歲，等他變首富 我要怎麼玩？我都玩不動了」！

(中時 )