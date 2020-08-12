50多歲、來自北部的台籍女子日前赴港，一採陰性後落跑，被攔截後二採檢出陽性，感染源成謎。中央流行疫情指揮中心近期調查手機紀錄，共計需要檢查37人，目前尚有3人檢驗中。至於日本工程師，目前接觸者全部都為陰性，比利時工程師接觸者還有6人結果未出爐。

該名女子6月20日至7月27日都在台灣生活，7月27日入境香港後進行採檢，隔日發現一採陰性。檢疫期間，女子落跑，被攔截後，於8月2日進行二採，4日被檢出新冠肺炎陽性。

指揮官陳時中表示，赴港台女的接觸者共計需要檢查37人，目前尚有3人檢驗中；至於比利時個案，整體來說需查驗473人，核酸檢測全部都是陰性，血清目前驗了467人，其餘6人結果還未出爐；醫療應變組副組長羅一鈞表示，日本工程師則匡列112人，其中8人出境，其餘都已全數採檢，核酸檢測和血清檢測都陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞也在會後說明，赴港台女確診，匡列37位接觸者要檢驗，其中34人為陰性，其餘3人檢驗中。

(中時 )