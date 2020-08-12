民進黨立委邱志偉爭取經費，建設阿公店溪畔的水岸環境改善工程，圖為自行車道現況。（林瑞益攝）

水利署第六河川局正進行阿公店溪畔的水岸環境改善工程，將全面施做自行車道及無障礙步道系統，第1期工程從仁壽橋連接至前洲橋總長1.8公里。民進黨立委邱志偉說，他會盡全力爭取預算，務必讓自行車道儘速完工。

阿公店溪是岡山區的母親河，流經岡山市區，為市容增色不少。不過，以往的河堤隔絕，讓河川與民眾產生距離感，在邱志偉爭取預算後，六河局展開水岸環境改善工程計畫，首期工程在去年8月動工後，工程施做順利進度超前16％，原本預計10月完工，將提前至9月啟用。

六河局長陳建成表示，沿著阿公店溪闢建的自行車道及無障礙步道，讓民眾可以輕鬆親近，騎單車、跑步、即使坐輪椅民眾也能輕鬆來去，沿著阿公店溪運動、散步，也能仔細觀察河流裡的生態，拉近與阿公店溪的距離。

陳建成說，第1期工程從仁壽橋連接至前洲橋是岡山最熱鬧區域，完工後可以提供最多民眾使用，阿公店溪沿岸有部分區域有單車道，第2期至第7期工程分別往東及往西延伸及串連，最終將連結阿公店水庫至彌陀海岸，總長共18公里，預計逐年編列預算分年、分期完成。

邱志偉指出，地方民眾很期待自行車道，尤其自行車運動愈來愈發達後，城市的自行車道成為基本配備，阿公店溪沿途的步道完成串連、溪流容易親近、民眾運動來去自如，將是地方居民樂見的建設，因此請六河局不必擔心預算問題，他會在中央持續爭取，希望工程能儘速完工，加快串連山城海色。

(中時 )