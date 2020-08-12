黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，港口放置6年的2,750噸易燃化學品「硝酸銨」（ammonium nitrate）是罪魁禍首，不過法國專家指出，港口近期又查獲超過20貨櫃的潛在危險化學品，當中還有一貨櫃化學品已經外洩。

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，港口放置6年的2,750噸易燃化學品「硝酸銨」（ammonium nitrate）是罪魁禍首。

美聯社報導，法國化學專家安東尼中尉（Lt. Anthony）10日表示，大爆炸後，法國及義大利專家在爆炸現場進行調查工作，他們另外發現了超過20貨櫃的潛在危險化學品。

「我們注意到有化學危險的標誌，然後發現其中一個貨櫃的化學品正在外洩。」

專家又在貝魯特港口查獲超過20貨櫃的潛在危險化學品，當中還有一貨櫃化學品已經外洩。（圖／美聯社）

這些外國專家正和黎巴嫩消防單位合作，以取得所有貨櫃、分析裡頭的內容物，「我們必須清理所有東西，然後將它們放到安全的地方。」

2,750噸易燃化學品「硝酸銨」引爆黎巴嫩首都貝魯特，不過近期專家又在港口查獲超過20貨櫃的潛在危險化學品，當中還有一貨櫃化學品已經外洩。（圖／美聯社）

安東尼並未透露這些貨櫃中的危險化學物質為何，不過特別提及，除了這20多個貨櫃，另外還有其他貨櫃也裝有易燃液體，「還有電池或是其他種可能增加爆炸風險的物品。」

安東尼也描述港口一片狼藉慘況，整個港口被炸毀，大型貨櫃被爆炸威力炸飛，散落各處。

目前尚不清楚港口其他區域是否還有其他可能的危險貨櫃，不過有關單位已經封鎖這批貨櫃所在區域，並且進行調查。

貝魯特港口大爆炸造成逾200人喪命、超過6,000人受傷，根據外媒報導，據信這起災難起源於火勢點燃硝酸銨釀成大爆炸，2,750噸硝酸銨自2013年起就放置在港口貨櫃，卻缺乏安全管理，先前有員工爆料，30、40袋煙火就和這批硝酸銨放在同一個貨櫃中。

(中時新聞網)