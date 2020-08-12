農委會花蓮區農業改良場長期投入於有機農業、友善環境的研究與推廣，積極輔導農產業朝六級化發展，為了宣傳推廣宜蘭、花蓮農村綠色旅遊，花蓮區農業改良場精選19個具有特色農業體驗的休閒農場及體驗農家，透過休閒農業資源整合、串聯在地產業，結合目前熱推的農遊券，推出具有農村特色體驗的八條遊程，並邀請國內民眾把握機會，將農遊券「宜起花下去」！

農委會指出，近年來台灣各地農村發展在中央部門與地方政府共同的努力下，使農村社區在地的產業活化、文化傳承、自然生態、生活環境得以全面的提升水準，不論是國內旅客或是國際觀光客皆與時具增，興起一股農村光觀的浪潮，特別是東部地區，在國道五號雪山隧道及蘇花改通車後，交通大幅提昇，更讓西部都會區民眾更輕易地來到宜蘭、花蓮享受好山好水以及優質農產。

花蓮區農業改良場今年積極輔導19個具有特色農業體驗的休閒農場及體驗農家，包括來自宜蘭的頭城農場、民豐農場、勝洋休閒農場、行健有機村、旺山休閒農場、官老爺休閒農場、星源茶園、花間茶語小農驛站、御品蓮休閒農莊等，以及來自花蓮的馬太鞍欣綠農園、彌勒有機果園、佳豐有機農場、米86、嘉茗茶園、大自然體驗農家、天賜糧源、太巴塱紅糯米生活館等。

花蓮區農業改良場表示，宜蘭花蓮的19家農場各個充滿魅力，目前只要持農遊券去宜蘭花蓮19家農場消費，更能獲得體驗活動的加值優惠，花蓮區農業改良場鼓勵民眾把握機會，並可參考本年度推出的八條遊程（農、藝、山、水、原、生、慢、活8個主題）前往，分別為以特色農家生活體驗為主題的「農」、有多樣手作工藝的「藝」、可連結森林自然景點的「山」、有親水區域的「水」、強調花蓮原民文化的「原」、以有機及友善食農為出發點的「生」、享受緩慢步調的「慢」、重視文化交融互動的「活」。

花蓮農改場指出，每一個農場亦有充滿在地特色的體驗活動，如來自花蓮的彌勒有機農園推出水果爆爆珠，有趣又好吃；來自宜蘭的民豐農場，則是以有機米為主打，推出一連串食農教育DIY；同樣來自宜蘭的星源茶園，將充滿茶香的茶葉放進文創枕頭套內，製作過程好玩，帶回家又能與茶共枕。

(工商 )