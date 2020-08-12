衛福部長陳時中今（12）日宣佈，經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，將自8月13日零時起，開放國人之2至6歲(含)以下的陸籍子女申請入境，並得由父母親陪同，入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節將由移民署與相關單位處理。

陳時中表示，現階段防疫與人倫兼顧仍難以達到兩全其美，每項措施均可能無法讓所有人滿意，期望各界能諒解。本次開放6歲以下的陸籍子女申請入境，後續將觀察實施情形及中國大陸疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間。

陳時中也補充，預計受惠的陸籍子女將有532人，而因此可望陪同回台的父母也有68人。媒體追問，陸籍子女回台受阻，將如何賠償？9月又即將開學，其他6歲以上陸籍子女能註冊、繳學費嗎？

對此，陳時中回應，應該不涉及賠償問題，將交由指揮中心法制組研議，但可能性不高。至於尚無法回台的陸籍子女註冊及學費問題，「大方向上將儘量促成他們可以在開學前回來就讀」，至於陸籍子女的家長繳學費上的困擾，指揮中心將與教育部協調。

(工商 )