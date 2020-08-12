印度古吉拉特邦（Gujarat）巴羅達市（Vadodara），8日發生一起離奇命案。一名男子帶著電鋸前往當地一間小型銀行搶劫，竟在切割開金庫的門後，自己反被電鋸割喉身亡。當地警方初步調查，嫌犯疑似是不小心絆到電鋸的電線，才會慘遭割喉。

根據《每日郵報》報導，當地警方接獲報案後，立即前往案發地點的銀行查看，發現嫌犯已倒在血泊中身亡；警方研判嫌犯是在凌晨12時45分左右，使用電鋸切割開金庫的門，正打算進入時不慎被電線絆倒，「由於天色昏暗，嫌犯沒有注意到自身所處的地方空間狹小，在黑暗中被絆倒時，不小心拉動了電鋸的電線才慘遭割喉。」

承辦員警阿南德（SSAnand）對當地媒體表示，「銀行金庫外的空間非常狹小，連一個人想要站在裡面都很困難。」目前警方已通知嫌犯家屬前來辨認遺體，並將此事件以企圖竊盜的罪名登記在案。

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(中時新聞網)