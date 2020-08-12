HTC（宏達電）今（12）日宣布推出HTC Desire 20 pro全新配色－HTC Desire 20 pro晶耀綠，即日起上市開賣。新機是HTC Desire系列首款搭載五鏡頭的智慧型手機，包含四鏡主相機與高畫質自拍前鏡頭；搭配窄邊6.5吋大螢幕以及大電力續航，是兼具價格優勢、美感及效能的國民機款。

HTC Desire 20 pro晶耀綠搭配光學鍍膜精準打造的金屬紋理，使得有如綠寶石般的晶亮機身，在不同角度下卻又有漸層錯視般的光澤效果，多層次呈現出獨有的內斂光澤，展現HTC的工藝技術。

HTC Desire 20 pro 搭載四顆相機主鏡頭，包含4,800萬像素與f/1.8 大光圈的主攝像鏡頭、超廣角鏡頭、與最近距離25mm的超微距鏡頭。其超微距鏡頭，能微距捕捉大自然花蕊的細紋，放大迷你世界。另一方面搭配2,500萬像素的自拍前鏡頭，再加上即時臉部特效及自然美妝，讓自拍、拍人都更有樂趣。

HTC Desire 20 pro同時也配備HTC Desire系列手機史上最大的6.5吋螢幕，以及超過90%超高螢幕占比的19.5：9全螢幕，帶來沉浸感十足的影音享受。另一方面，HTC Desire 20 pro採用5,000 mAh電池，較HTC Desire 19+多出30%，也是HTC史上配備最大電池容量的Desire系列手機。

HTC Desire 20 pro靚澈藍與墨晶黑款式。（黃慧雯攝）

除了魅力新色「晶耀綠」，HTC Desire 20 pro另有「墨晶黑」與「靚澈藍」共三種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣8,990元。於HTC專賣店、HTC網路商店以及全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及台灣之星門市同步開賣；資費方案可洽各電信業者。即日起至9月30日至HTC專賣店及專櫃門市購買HTC Desire 20 pro並同時適用振興券加碼活動，可享振興券3,000元兌換3,600元加碼優惠。

(科技)