林佳龍最新財產申報中債權債務欄空白(監院網頁擷圖)

交通部長林佳龍遭指涉借貸前時力黨主席徐永明300萬元，有網友不滿林佳龍辦公室今天的回應隻字未提300萬元，並在林佳龍臉書留言「看不懂」。知情人士表示，就算檢調不查，明年初刊出的財產申報中，林佳龍也必需提出交待，否則將面臨申報不實處罰。

立委集體收賄案，林佳龍被影射借錢給徐永明，若個人借貸屬實，原本並無不法情事，但面對外界質疑，林佳龍辦公室只說「為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林部長不清楚」，通篇聲明並未提及300萬元。

依據近期林佳龍財產申報資料，林佳龍在2018年刊出的申報中有妻子廖婉如名義的房貸債務3963萬多元，在2019年任職交通部長時，則無任何債權債務申報，顯示已還清房屋貸款，相關申報中完全未見300萬元債權資料。

知情人士說，林佳龍在2019年1月上任交通部長，所以3月就申報財產，並於當年7月刊出，林佳龍若無職務異動，最新的財產申請日期應在今年底11月1日到12月31日提出，相關申報將在明年3、4月初公布。針對有無借錢給徐永明，即便檢方不去調查，林佳龍屆時也必需申報，否則財產申報不實，依法可處6萬元以上120萬元以下罰鍰。

(中時 )