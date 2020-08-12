42歲郭姓男子今年4月28日上午10點多，在台北市立圖書館東湖分館內裸露生殖器官，經民眾向管理員舉報，他立即逃逸，但下午又回圖書館內故技重施，最後因監視器畫面清楚拍下他頭戴一頂灰色帽子，逃離時遺留在現場，警方循線抓人。檢察官因而認定郭男連續2次犯下公然猥褻罪嫌，依法提起公訴。

曾經是計程車司機的郭男，案發當天在圖書館內，將褲子拉鍊拉下、裸露生殖器官，民眾見狀，立刻通知管理員，但郭已離開圖書館，下午2點半再次進入圖書館3樓，3點多露鳥後逃逸。

管理員報案時稱，該名男子早上、下午各1次，當他上前攔阻，露鳥男子就逃跑，影響圖書館的安寧，第2次就打算要抓起來報案，無奈被他逃跑，但現場留有一頂灰色的帽子。

警方根據監視器畫面，循線找到郭男，他否認有露鳥行為，但坦承灰色帽子是他的，檢察官已將帽子發還，認定他就是露鳥男子，依法提起公訴。

(中時 )