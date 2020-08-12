基隆知名地方人士吳桐茂前年參選七堵區的市議員，他的支持著忻姓女子花了6000多元準備飲料、啤酒、小菜舉辦茶會，讓吳男前來拉票，檢方起訴後，台灣高等法院維持一審認定，認為證罪不足、判吳無罪。檢不服可上訴但須符合速審法規定。

至於忻姓女子部分，高院認為她是市場賣菜的人，因一時思慮欠周，致罹刑章，犯後於偵審時坦承犯行，悔過認錯，經此事後應可警惕而無再犯之虞，刑罰以暫不執行為適當，判刑2年、緩刑5年，緩刑期間提供60小時之義務勞務。

(中時 )