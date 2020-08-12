參選基隆市議員涉賄選 吳桐茂二審仍判無罪 15:052020/08/12 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆知名地方人士吳桐茂前年參選七堵區的市議員，他的支持著忻姓女子花了6000多元準備飲料、啤酒、小菜舉辦茶會，讓吳男前來拉票，檢方起訴後，台灣高等法院維持一審認定，認為證罪不足、判吳無罪。檢不服可上訴但須符合速審法規定。 至於忻姓女子部分，高院認為她是市場賣菜的人，因一時思慮欠周，致罹刑章，犯後於偵審時坦承犯行，悔過認錯，經此事後應可警惕而無再犯之虞，刑罰以暫不執行為適當，判刑2年、緩刑5年，緩刑期間提供60小時之義務勞務。 (中時 ) #市議員 #參選 #女子 #緩刑 #基隆市 也許您會感興趣 推薦閱讀 縣議員關西選區補選抽籤 3黨6人角逐 12:172020/08/11 政治 建管處涉貪懲處名單 今開鍘 04:102020/08/12 地方新聞 桃園市議員蘇志強涉賄選 二審仍判3年4月 11:302020/08/11 社會 前議員父母賄選綁樁 49人判刑 04:102020/08/11 社會新聞 保安林11年前已解編 民代要求提升漁光島觀光軟硬體設施 13:412020/08/12 寶島 民眾憂炒房 議員盼兼顧都市計畫 04:102020/08/12 地方新聞 大陸人大今可能決定 香港全體立法會議員延任一年 09:122020/08/11 兩岸 北門站76階天梯 議員批累壞長輩 04:102020/08/12 地方新聞 徐永明的300萬扯上正國會「龍」頭 時力回應了 11:482020/08/12 政治 人工草皮引發靜電 基隆民眾被「電」到不敢玩 18:282020/08/11 生活 社會熱門新聞 充氣娃娃出現神功能 宅男雀躍：不需要女友了 - 社會 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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