台中市政府各局處首長出席今天市議會召開程序委員會。（陳世宗攝）

台中市議會將於19日舉行第3屆第5次臨時會，12日召開程序委員會討論相關議程，因首度在暑假召開民進黨團總召陳世凱提議延期，經討論後決定如期舉行，將審議今年台中市總預算第1次追加減預算案、去年台中市總決算、台中花博特別決算等，並要求市府針對捷運綠線通車等提出6項專案報告。

因受到新冠肺炎疫情衝擊，台中市上次定期大會開會時間延後，直到7月初才結束，以致第5次臨時會首次在暑假期間開會。民進黨團總召陳世凱指出，以往暑假期間未開會，多位議員建議若要開臨時會，排在定期大會前舉行，時間延後1週到26日才召開。

超黨派市議員陳清龍說，議會已通知各議員召開臨時會的時間，不能說改就改，因每人有既定行程，非常不妥，要該要深思熟慮，還關係到其他議員同仁，每個人都有他們排定的行程；如果要延乾脆再往後延，和定期大會接在一起。

國民黨團書記長陳陳政顯及吳瓊華都反對調整時間！陳政顯表示，議會早就公告臨時會日期，議員也配合調整行程，尤其這次議案中，關係市府有總決算、追加減預算案等，應在8月份處理完，如果到9月才審追加減預算案恐會影響市政，建議按照原訂時間開會。

議長張清照最後裁示，臨時會按照原訂時程召開。臨時會中安排1天議程進行專案報告，各黨團合計共提出24案；張清照請黨團自行協商，由國、民兩黨各提2案，超黨派、無黨籍各1案共6案，由市府相關局處提出專案報告。

(中時 )