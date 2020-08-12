台新金控將併購保德信人壽在台子公司，金管會主委黃天牧12日對此表示，外商壽險公司離開、本國金控或保險公司承接，並非第一次發生，就「平常心看待」，由保險局及銀行局兩局「緊密合作」審查，保險局會檢視台新金未來增資能力，銀行局會要求台新金強化資本適足率。

黃天牧表示，保險局本來就有五大審查原則，銀行局則是有金控轉投資子公司的資本適足率規定，都是現成的規定，「不會為了這個個案去創造的新規定」。

至於台新金要出售彰銀股份，作為併購保德信人壽的資金來源，未來金管會是否會要求台新金限期釋出彰銀全部股份？黃天牧回應，將來台新金會提出這次交易的相關資金規劃，等台新金的完整規劃出來，「看他怎麼提，我們（金管會）再去做審查」，並未說死未來的監理方向。

保險局的五大審查原 ，即要求併購保險公司的買家，一是必須承諾保戶權益100％不受損、保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；二是資金來源必須符合法令規定及具財務健全性；三是必須有專業能力經營保險業；四是長期經營承諾；五是必須有財務能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS17、ICS2.0（新清償能力指標）需要增提準備金等問題。

銀行局則會要求金控併購子公司後雙重槓桿比率不得逾125％、資本適足率仍是要達100％以上。

(工商 )