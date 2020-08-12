台股周三來自電子族群的賣壓相對沈重，不過，波段資金行情並未停滯，個股依題材領先盤勢發展，仍老神在在向前行；不同者，只是主力股換人做做看，短多聚焦具落後補漲誘因，及前波拉回跌深具反空間相關股票。

上市股票周三強勢攻頂者，包括國產、金像電、達能、佳必琪、奇鋐、南電與杏輝等16支股票，而單日漲幅逾5%者，進一步達35檔股票。

上櫃方面，單日高掛大紅燈籠者，包括合世、合一、杏國、茂迪與華星光等10檔股票，而漲幅逾5%者，進一步達36支股票。

下跌票方面，上市、櫃僅康友-KY一支高掛跌停板免戰牌；而單日跌幅逾5%者，則有恆大、台玻、世芯 -KY、永冠-KY、寶聯通與綠電生等18支股票。

成交量方面，上市成交前10名股票，分別是聯電、欣興、金像電、台泥、聯合再生、華通、群創、合庫金、台積電與奇鋐。

上櫃股票成交前10名分別是茂迪、廣運、精材、太景*-KY、日盛金、中美晶、力致、濱川、創惟及旺矽。

(工商 )