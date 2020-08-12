效力於波士頓紅襪的林子偉，由於今年沒有下放權，因此被球隊留在大聯盟28人名單內，加上球隊目前二壘戰力出現瓶頸，有外媒就建議，目前正在找穩定二壘手的紅襪，或許能給林子偉更多出賽機會。

據《WEEI.com》記者布萊福德（Rob Bradford）報導，紅襪當今面臨到的其中一個問題，就是球隊沒有穩定的二壘手，雖然今年大多由佩拉薩（Jose Peraza）擔任先發二壘手，但他近期表現低迷，8月份的打擊率不到2成。

除此之外，佩拉薩的守備也是一大問題，開季至今已發生多達5次失誤，昨（11日）與坦帕灣光芒交手時，佩拉薩也發生一次致命失誤，讓紅襪在那個半局失分被逆轉。

報導中提到，紅襪二壘自從「派卓亞（DustinPedroia）世代」結束後，攻擊指數是聯盟第三糟的.651，另外製造雙殺的次數也是聯盟第三少的。

布萊福德認為，面對這樣的情況，紅襪或許可以給林子偉、阿勞斯（Jonathan Arauz）更多機會，或是讓曾有二壘守備經驗的查維斯（MichaelChavis）試試看，並讓莫蘭（Mitch Moreland）補上先發一壘手的位置。

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(中時新聞網)