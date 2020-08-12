我不弱我也能做公益！18位出身弱勢、家暴家庭的青少年參加「2020愛在台灣‧希望無限」親善大使環台公益活動，12日上午從潭子本願山啟航，挑戰10天單車環台壯舉。小小騎士除挑戰800公里騎行，還化身親善大使，深入偏鄉校園、榮民之家，一路散播歡樂散播愛。
大中華婦幼關懷成長協會與熱愛生命文教基金會共同主辦2020親善大使環台公益活動，有18名學童挑戰10天單車完騎800公里，最小成員只有小學3年級。車隊12日上午從台中潭子出發，一路往南騎過遼闊平原與起伏地形，跨越嘉義、花東、屏東再到基隆，環繞台灣一圈。
「我已經騎單車繞台灣6圈半了！」車隊副隊長小文說，她2016年就參與單車環台，剛開始邊騎邊哭，現在已能獨當一面領騎。年僅10歲的小宇說，自己行前加強體能訓練，從逢甲騎到豐原，環島很有信心，也準備小蘋果、海草舞、baby shark等表演，期待結交很多朋友。
小騎士還兼任親善大使，沿途深入嘉義縣竹崎鄉內埔國小、台南榮譽國民之家、太麻里鄉曙光社區關懷協會等安排7場親善關懷服務，表演薩克斯風、木箱鼓、沙鈴等才藝，8月16日還受邀參與「四八高地草地音樂會」演出，
熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺表示，新冠肺炎不僅危及人類生命安危、重創經濟，更考驗社福體系的資源與援助。我們已連續8年舉辦單車環台活動，後疫情時代更要堅持續辦。
(中時 )
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