北市生活機能完善、就業機會多，但居高不下的房價總讓民眾在購屋時感到卻步，而選擇到雙北交界處的另一端，用1站的捷運距離，省下「有感」的房價。

盤點雙北市交界捷運站，「一站進北市」的新北市站點共有6個，包含淡水信義線竹圍站板南線江子翠站、松山新店線大坪林站，以及中和新蘆線三重國小站、台北橋站和頂溪站。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，北市的高房價讓「上班北市，回家新北」成為許多人的生活形態，不少購屋族選擇用短暫的通勤時間，聰明省下預算，換取更大的居住空間，以及更加舒適的生活品質。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計前6月雙北市交界捷運站周邊行情，位於中和新蘆線的捷運古亭站住宅每坪平均單價為76.3萬，對照下一站的頂溪站，其住宅每坪平均單價46.1萬元，兩站之間價差30.2萬。

頂溪站位在永和區最精華地段，周圍商業機能活絡、生活機能完備，除了鄰近樂華夜市外，各式商家、銀行、餐廳應有盡有。但因該區發展較早，周邊仍以屋齡較高之公寓、電梯大樓占多數，交易價格偏低，因此價格差異最為明顯。

而一站抵達北市精華區的優越條件，加上住宅均價又較古亭站便宜近四成，公寓物件總價約800-1200萬元，電梯大樓約1200-2500萬元即能入手，讓不少有購屋預算考量的首購族群決定於此購屋。

於淡水信義線的捷運竹圍站住宅每坪平均單價為28.2萬，與前一站捷運關渡站37.5萬相比，兩站之間價差9.3萬。

謝志傑說明，竹圍站是與北市相隔一站的6站捷運站中，唯一擁有2字頭房價的捷運站，作為淡水信義線上第一個新北市門牌，價格相當親民。

捷運站周邊餐飲店家林立，傳統市場、超市、醫院、學校等生活機能一應俱全，加上位處銜接北市與淡水間的樞紐位置，以及鄰近關渡大橋，也可快速抵達台北市、淡水、五股及八里等區域，生活機能相當健全便利。

謝志傑補充，觀察雙北交界捷運站，可以發現位於北市末端與新北開端的兩站價差幾乎都在5萬元以上，站點間區域房價落差大除了台北市、新北市的門牌差異之外，重點仍在於生活圈機能，才是影響房價的關鍵因素，因此也看到龍山寺站與江子翠站價格呈現倒掛。

江子翠站每坪平均單價比龍山寺高了1.1萬元，主要是江子翠區位佳，進台北市或往新板特區都僅是一站之隔，生活機能已相當完善，還有重劃區開發利多加持，發展潛力佳；反觀龍山寺站位處南萬華，是早期開發區域，周邊住宅相對老舊，是台北市房價親民區塊。

(時報資訊)