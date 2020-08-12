新冠肺炎疫情延燒，台大公衛學院一再呼籲政府依照風險分級，推動入境採檢，藉此減少無症狀感染者進入台灣的可能性。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前擔心的不是成本高，最主要還是偽陰性。

陳時中表示，現在做得到檢測人力增加，但擔心檢查的時機點還沒到，入境採檢的問題不是成本太高，最主要還是偽陰性。

若要減低檢疫天數，陳時中表示，在沒有疫苗之前，指揮中心很難去監控後續的行為，破口產生的可能性會變高。至於對國家利益有關的，不管是外交泡泡、商業泡泡，我們都會用專案積極辦理。

(中時 )