台大公衛籲入境檢測 陳時中：最主要是擔心偽陰性 14:382020/08/12 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，台大公衛學院一再呼籲政府依照風險分級，推動入境採檢，藉此減少無症狀感染者進入台灣的可能性。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前擔心的不是成本高，最主要還是偽陰性。 陳時中表示，現在做得到檢測人力增加，但擔心檢查的時機點還沒到，入境採檢的問題不是成本太高，最主要還是偽陰性。 若要減低檢疫天數，陳時中表示，在沒有疫苗之前，指揮中心很難去監控後續的行為，破口產生的可能性會變高。至於對國家利益有關的，不管是外交泡泡、商業泡泡，我們都會用專案積極辦理。 (中時 ) #陳時中 #擔心 #偽陰性 #檢測 #入境採檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 赴港台女尚有3接觸者檢驗中 日本工程師接觸者全陰性 14:172020/08/12 生活 礁溪老爺164人食物中毒 檢驗結果出爐 11:182020/08/12 生活 馬稱共軍侵台首戰即終戰 吳斯懷：慎戰格局 11:582020/08/12 政治 7萬元換來鉛中毒 癌婦控盛唐 04:102020/08/12 地方新聞 不是單純借款 徐永明家搜出300萬現金 檢調疑另有他用 10:412020/08/12 政治 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 14:032020/08/12 財經 越南疫情延燒 即日起調整為中低風險國家 14:092020/08/12 生活 徐永明的300萬扯上正國會「龍」頭 時力回應了 11:482020/08/12 政治 獨家／陳超明主任梁文一遭聲押 空姐妻名下顧問公司得標多項政府案 13:352020/08/12 社會 謝沛恩與李奧納多女友是同學 04:102020/08/12 娛樂新聞 生活熱門新聞 好市多牛肉標籤多一個黑色的「R」不能買？內行人解答網驚：長知識 - 生活 魚刺卡喉怎麼辦？醫師正解揭曉：吞飯恐下場悽慘 - 生活 櫃姐一開腿竟噴出「起司瀑布」 原因曝光醫看傻眼 - 生活 農曆7月生注定歹命？命理師打臉：這3個月出生 財運旺到不行 - 生活 花7萬包棟宜蘭民宿踩大雷！老闆夫妻「陪睡」 凌晨準時熄燈氣壞 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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