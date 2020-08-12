臺灣港務公司董事長李賢義於12日表示，港務公司109年上半年在疫情期間，積極推動各項客貨港埠建設及營運措施，以提升服務品質及滿足客戶需求，包含基隆港新西七倉庫改建工程4月完成、近期公告招商，東岸碼頭旅運設施第一階段工程7月底完工。

臺中港中一路延伸工程2月完工通車，離岸風電5A、5B及106號碼頭6月完工，三井第二階段招商已於7月份完成；高雄港海運快遞專區6月啟用，串聯高雄港蓬萊商港區與駁二特區的大港旋轉橋也在7月6日正式啟用；蘇澳港4號倉庫2月底完成招商；花蓮港旅客通關服務站設施優化1月完工。

持續進行各項港口建設與招商，包括基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程與西4-6旅運複合商業大樓招商、臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程與南碼頭區圍堤造地工程計畫、臺中港外港區擴建計畫與離岸風電作業36號碼頭興建工程及遊艇碼頭招商、安平港遊艇碼頭B區招商、高雄港第七貨櫃中心興建工程與高雄港港埠旅運中心建設，以及花蓮港內港區遊憩觀光廊帶開發計畫等，為臺灣港群發展奠定穩固的基石。

因應新興科技時代來臨，港務公司以港口安全、效率、環保及永續為目標，配合交通部「人本交通」施政精神，積極規劃「臺灣港群智慧港口發展計畫(Trans-SMART)」優化措施，除第一階段行動方案將陸續於今（109）年底前建置完成，包含「船舶操航智能輔助系統」及「智慧監控管理系統」等，下一階段將透過資訊整合、串接、應用、交換共享等作為，建置港埠大數據中介平台，進而形成決策資源的戰情室，同時將進行無人載具的運用，促進港口產業生態系關係人共榮發展。

全球遭受新冠肺炎疫情之影響持續至今，為協助我國航港產業降低疫情影響，港務公司積極配合中央政府政策推動各項紓困振興方案，未來也將調整行銷獎勵機制，亦會持續了解各利害關係人的意見，以期透過公私協同合作，鞏固臺灣港群的國際競爭力。

(工商 )