證交所：盤中零股交易應以限價委託買賣 14:422020/08/12 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，盤中零股交易自10月26日起實施，買賣申報時間為上午9:00至下午1:30，於上午9:10起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合。零股交易應以「限價」申報買賣，且限當日有效，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。 證交所強調，投資人在盤中零股交易時段未成交的委託，如欲參與盤後零股交易撮合，請重新輸入屬於「盤後零股」交易之委託。 (工商 ) #盤中零股交易 #委託 #盤後 #撮合 #未成交 也許您會感興趣 推薦閱讀 新指數介紹系列三之二 特選台股領航指數 元大證擬發ETN 04:102020/08/12 證券．權證 陸港觀盤－醫材類股為未來新亮點 04:102020/08/12 全球財經 公股行庫 將逐步調節台股部位 04:102020/08/12 金融．稅務 美利達利多出盡 早盤股價重挫 09:582020/08/12 財經 1分鐘讀財經》法人點名五虎將 明納入MSCI呼聲高 08:132020/08/12 財經 特選Smart多因子指數 增益投資績效 14:122020/08/12 財經 操盤心法－高檔震盪緩和乖離，有利類股輪漲 04:102020/08/12 證券．權證 兩劑強心針 美航空股連2日飆漲 04:102020/08/12 全球財經 《類股》喜憂參半 生技股兩樣情 10:512020/08/12 財經 《基金》金價回測1900美元 3檔黃金ETF躁動 11:082020/08/12 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 生技公司遭掏空？法人也中槍 康友-KY跌停大警示 - 財經 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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