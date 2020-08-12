證交所指出，盤中零股交易自10月26日起實施，買賣申報時間為上午9:00至下午1:30，於上午9:10起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合。零股交易應以「限價」申報買賣，且限當日有效，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。

證交所強調，投資人在盤中零股交易時段未成交的委託，如欲參與盤後零股交易撮合，請重新輸入屬於「盤後零股」交易之委託。

(工商 )