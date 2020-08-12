王道銀行（O-Bank）榮獲卓越雜誌2020年卓越銀行評比之「最佳網路銀行獎」，表彰王道銀行透過數位金融科技提供創新產品與服務，以實現金融創新，為消費者創造更完善的金融服務體驗。

卓越雜誌為提供民眾選擇銀行各類服務的參考指標，多年來每年舉辦卓越銀行評比，委託世新大學民調中心進行網路問卷調查，了解民眾對於台灣地區各銀行之形象、服務、創新與潛力的認知。評比方式為網路調查結果佔60%，再加上專家學者評比佔40%，並將評比銀行分為金控類、非金控類、外商類等三個類別。

王道銀行於2017年自台灣工業銀行轉型為商業銀行，跨足個人金融領域，運用數位金融科技打造以虛擬通路為主的原生數位銀行，讓用戶透過手機即可進行線上開戶、定存、轉帳、換匯、投資等功能，並且領先業界推出全程線上信貸、機器人理財、親子帳戶多項功能、24小時視訊客服等各種創新服務，以期結合數位金融科技的優勢，滿足消費者實際需求。

王道銀行近年來於數位金融的發展表現亮眼，陸續榮獲國內外許多獎項肯定，包括2017年Gartner「亞太區最佳數位金融大獎」與「最佳創新數位商業模式獎」，2018年亞洲銀行家「臺灣最佳數位銀行」、IDC數位轉型大獎「訊息及數據轉型領導者獎」、台灣金融研訓院第九屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳數位金融獎」優等，以及2019年亞洲銀行家「臺灣最佳雲端應用獎」等獎項肯定。未來，王道銀行將持續精進，並提供溫度及深度兼具之優質服務，滿足消費者多元的金融需求。

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