紐西蘭持續102天的零確診在11日破功，日前新增4例社區感染病例，4名病例都來自奧克蘭社區的同一家庭內，令人感到恐慌的是，該家庭近期並沒有海外旅遊史，也不清楚他們的感染源頭。目前奧克蘭當地已經進入三級警戒狀態，鎖定進口貨運調查中。

根據國外媒體《紐西蘭先驅報》報導指出，紐西蘭新增4起奧克蘭社區感染的案例，為此紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）緊急重新下達防疫指令，奧克蘭今日進入為期三天的三級警戒，在奧克蘭周邊設置路障攔查。而由於4起病例在近期沒有海外旅遊史，境內又連續102天沒有出現社區感染案例，所以紐西蘭政府目前正朝進口貨運方向調查。

衛生局局長布魯姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，由於這次新增的病例中，有2例曾經前往羅托魯（Rotorua）旅遊，呼籲當地的居民需要保持警惕。而其中有1例在奧克蘭的金融公司上班，除了他確診外，該公司也有3人出現新冠症狀，目前該公司也關閉，全體員工接受檢驗中。另一人在冷藏倉庫工作，也有相關人員前往該倉庫針對物體表面進行病毒測試，布魯姆菲爾德解釋，新冠肺炎的病毒可以在冷藏環境中存活相當久。

奧克蘭大學微生物學家懷爾斯（Siouxsie Wiles）表示，封鎖政策是消滅病毒的最佳手段，但如果紐西蘭政府無法在3日內找到感染的源頭的話，很有可能會延長限制措施。

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(中時新聞網)