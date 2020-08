Google for Education 今(12)日首次舉辦 The Anywhere School 線上活動。針對疫情對於教育界的學校領導者、老師、家庭、學生等需摸索數位工具,適應遠距教學的用戶們,提出更能減輕學習負擔的新工具。Google將透過The Anywhere School 採用虛擬方式「重返校園」,將 Google for Education 的最新資訊帶給全球超過250個國家的數十萬名觀眾。

更安全、更多參與感的 Google Meet 視訊體驗

為了改善視訊會議的控制權限、提升參與度,繼日前宣布 Google Meet的新功能後,Google 也進一步分享即將推出的功能以及預計更新的時程等資訊,包括計劃在 9月份推出最多可容納 49人的加大顯示畫面,並整合 Jamboard 數位白板讓師生進行協作。並釋出新的控制權限功能,讓主持人可以選擇作為每場會議參與的第一人、結束會議,以及禁止在會議中聊天等功能。10月份則將推出自訂背景和模糊背景,以提供更多的隱私保護。針對 G Suite Enterprise 教育版用戶,將推出分組討論區和出席紀錄,為課程提供更多互動性及參與度分析。

2020年年底前則將為所有使用者推出舉手發問功能,另針對 G Suite Enterprise 教育版用戶推出問答與投票功能。另外也將推出一項新的暫時錄音功能,所有教育版用戶都能免費使用(進階錄音功能仍將是 G Suite Enterprise 教育版的功能之一)。

在 Google Classroom 提供更完善的協助

隨著全世界越來越多老師使用 Google Classroom ,Google方面也正努力開發新功能,讓 Classroom 變得更簡單且高效。預計將會在課程頁面中將新增待辦事項工具,幫助學生查看即將發生、錯過以及已評分的項目。老師現在可以透過分享連結邀請學生參與課程,讓課堂參與更加容易。Classroom 未來也將新增支援 10 種語言,支援語言總數將增加到 54 種。

使用者也可以透過 Classroom 取得比過去更優化的原創性報告。例如,教育工作者很快可以在每堂課程中為五份作業開啟原創性報告(過去是三份)。藉由 G Suite Enterprise 教育版,教育工作者不僅可以比對網頁,還可以對照同一所學校的學生們繳交的作業,找出可能有的抄襲行為。

Google為管理員提供了更強大的工具來管理 G Suite 和 Classroom。舉例來說,擁有企業許可證的學校領導者將可運用新的 Data Studio 數據報表模板更深入地了解教室使用情況,包括查看班級活動、分析功能使用情況並掌握老師和學生的參與度。為了給予老師和管理員支援,將從 Infinite Campus 使用者開始,同步輕鬆整合課堂成績至學生資訊系統( Student Information System)。

藉由 Google 作業加強學習管理系統

Google為非 Google Classroom 用戶提供的最新產品是作業 (Assignments),一個教育工作者可更快、更簡單的方式來指派、分析和評分學生作業的學習管理系統(LMS)的應用程式。這個省時的應用程式可幫助教育工作者自動建立與分發客製化的課堂作業副本至每位學生的 Google 雲端資料夾,提供即時反饋並保持與原創性報告一致且透明的評分。Google 作業與任何支援LTI 1.1及更新版本的LMS相容,例如Canvas,Schoology,Blackboard等。

Google 文件幫助學生繳交他們最棒的成果

Google最近為教育工作者與學生在 Google 文件中推出智慧撰寫與自動校正功能,透過減少重複書寫,這個功能將協助他們能夠更有效率地撰寫高品質的內容,同時也減少拼字與語法錯誤(在這個月底前,管理員可以選擇關閉這兩項功能)。很快地也將推出引用文獻功能,讓學生們可以直接在 Google 文件中套用格式並管理這些引用的資料來源。有了這項引用文獻功能,在加入資料來源的相關屬性後,學生們可以插入已套好格式的內文註腳或參考書目。

更多幫助家庭學習的全新資源與工具

由於今年許多父母和監護人支持孩子們在家中學習,Google聽到了迫切需求的聲音,希望能提供更多資源與培訓來幫助家長與孩童熟悉 Google 的工具。因此Google製作了Tech Toolkit for Families and Guardians,幫助家長更能掌握孩子們在課堂上使用的科技工具。另外也已將學校帳戶新增至 Chrome 作業系統中,以便學生在擁有 Family Link 安全網路的情況下造訪 Classroom 及學校文件。

最後,教育工作者可以在新的教師中心找尋免費的培訓、資源和專業發展計劃(例如新的認證教練計劃)協助他們在教室中使用這些工具和功能。

(科技)