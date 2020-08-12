海軍退伍的黃姓男子，2015年、2018年間兩度接到臨時召集令，卻都無故不報到，遭依妨害兵役罪分別判刑3月、5月。他兩案易科罰金共24萬元，今年又被抽到，竟還是不到，日前又遭台北地院判刑6月，得易科罰金18萬。

黃男2015年間1月27日收到海軍臨時召集令，指定同年2月9日到海軍陸戰隊學校報到，但他過了2天期限都未現身，涉違反《妨害兵役治罪條例》，北院考量他有妨害性自主等前科，累犯，同年9月18日判他3月徒刑，他於隔年5月24日易科罰金9萬元執行完畢。

黃男2018年間又收到臨時召集令，要求他同年3月26日到海軍陸戰隊學校報到，他仍未記取教訓，又無故未到，再度違反《妨害兵役治罪條例》遭送辦，北院同年10月31日宣判，刑期這回加重到5個月，黃男隔年1月6日易科罰金15萬執行完畢。

今年，黃男又再次收到臨時召集令，但他就是不報到，因此又遭依同一條罪名起訴。北院痛批黃男不知悔改，一再犯下同一條罪，足見有特別惡性，考量他影響國家兵員召集甚鉅，現從事安裝遊樂器材工作，月收入約3萬元，自陳須照顧父親才會躲避召集，判處6月徒刑，得易科罰金18萬。

(中時 )